Ollares denuncia actos vandálicos contra su exposición en el paseo marítimo de Baltar

Una de las muestras dañadas que componen la exposición Cedida

La exposición de la asociación fotográfica Ollares sufrió actos vandálicos en las muestras localizadas en el paseo marítimo de Baltar.

El daño recae en dos imágenes que fueron cortadas estropeando el material que las compone y alterando el conjunto de la obra que mostraba la evolución de la localidad a través de sus diferentes paisajes.

Desde la agrupación trasladan su sorpresa ante tal hecho puesto que “nunca nos hemos negado a compartir nuestro trabajo si alguien nos lo solicita, bastaba con pedirlo”.

Los culpables no están identificados y no hay denuncia presentada puesto que “no tenemos ningún hilo del que tirar”, comentan desde la asociación. A esto añaden que “por desgracia siempre hay alguien que decide actuar de esta manera y echar por tierra el esfuerzo de muchas personas. Nos encantaría saber quién ha sido”.

Este percance no detiene a los de Ollares ya que continuarán con esta iniciativa el próximo año si los organismos implicados se lo permiten. Además, agradecen el apoyo recibido de los vecinos de la localidad.

“Tenemos muy claro que la gran mayoría de personas valora lo que hacemos y eso es lo que nos hace seguir trabajando año tras año”