El PSOE critica a los populares por su voto en contra de las mejoras en la PO-308

Imagen de archivo de un Pleno de Sanxenxo Mónica Ferreirós

Tras la celebración del último Pleno, el PSOE critica al Partido Popular por su voto en contra a la mejora de la carretera PO-308 entre Portonovo y A Lanzada.

Los socialistas califican de inaceptable que el gobierno municipal “rexeite reclamar á Xunta solucións para os cruces e itinerarios peonís que aínda precisan melloras”. Desde el PSOE consideran que el historial de este proyecto -impulsado por ellos mismos en 2008- obliga a los populares a asumir responsabilidades sobre el resultado y atender las necesidades existentes.

“O PP recibiu un proxecto impulsado polo goberno de Touriño e María José Caride, decidiu como dividilo e como executalo. Agora debe responder polas melloras que seguen sendo necesarias.

Non pode votar en contra cada vez que lle pedimos que complete o traballo”, señala el portavoz del grupo municipal socialista. La moción presentada por el PSOE proponía estudiar nuevos pasos de peatones en Arra y en Pragueira y estudiar la viabilidad de una rotonda en las inmediaciones del Hotel Atlántico.

“Nin sequera pedíamos executar unha solución sen estudala. Pediamos revisar os problemas, determinar as actuacións necesarias e poñerlles prazos”, concluye el PSOE.