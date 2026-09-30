Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El PSOE critica a los populares por su voto en contra de las mejoras en la PO-308

Exigen que el PP asuma responsabilidades y atienda las necesidades existentes

Redacción Arousa
30/09/2026 21:47
Imagen de archivo del Pleno de Sanxenxo
Imagen de archivo de un Pleno de Sanxenxo
Mónica Ferreirós
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Tras la celebración del último Pleno, el PSOE critica al Partido Popular por su voto en contra a la mejora de la carretera PO-308 entre Portonovo y A Lanzada. 

Los socialistas califican de inaceptable que el gobierno municipal “rexeite reclamar á Xunta solucións para os cruces e itinerarios peonís que aínda precisan melloras”. Desde el PSOE consideran que el historial de este proyecto -impulsado por ellos mismos en 2008- obliga a los populares a asumir responsabilidades sobre el resultado y atender las necesidades existentes. 

“O PP recibiu un proxecto impulsado polo goberno de Touriño e María José Caride, decidiu como dividilo e como executalo. Agora debe responder polas melloras que seguen sendo necesarias. 

Non pode votar en contra cada vez que lle pedimos que complete o traballo”, señala el portavoz del grupo municipal socialista. La moción presentada por el PSOE proponía estudiar nuevos pasos de peatones en Arra y en Pragueira y estudiar la viabilidad de una rotonda en las inmediaciones del Hotel Atlántico. 

“Nin sequera pedíamos executar unha solución sen estudala. Pediamos revisar os problemas, determinar as actuacións necesarias e poñerlles prazos”, concluye el PSOE.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620