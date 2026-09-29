La Valedora exige al Concello aclarar el “no” a fijar la Casa da Cultura como sede vecinal

Entorno de la Praza Manuel Cortés en Bordóns MONICA VILA

La Asociación Veciñal Aldea de Bordóns hace público que la Valedora do Pobo vuelve a requerir al Concello de Sanxenxo el informe solicitado sobre la negativa municipal a autorizar el uso de la Casa da Cultura de Bordóns como sede social de la entidad.

Según cuentan, la Valedora requirió ya estos datos en dos ocasiones y, ante esta situación, la institución volvió a pedirlo “con carácter de urxencia”. En la petición, indican que de no recibirlos, formulará al Concello un recordatorio de deberes legales y una advertencia que serán incluidos en el informe al Parlamento de Galicia junto con la identificación de la autoridad responsable.

Desde la asociación de vecinos comentan que el Concello justificó inicialmente la negativa afirmando que ninguna asociación de Sanxenxo tiene una sede social en un edificio público. Sin embargo, recuerdan, que la entidad presentó tanto a esta Administración como a la Valedora documentación que, según el Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, demuestra que esta afirmación “non se corresponde coa realidade”.

Aldea de Bordóns consideran que los hechos son claros: “o Concello debe explicar por que aplica neste caso un criterio que a documentación presentada contradí e, ademais, debe responder aos requirimentos da institución do Valedor do Pobo”.

Es por ello que la asociación vecinal anuncia que continuará reclamando una respuesta administrativa expresa, “motivada e baseada en criterios iguais” para todas las asociaciones que están conformadas en esta localidad.