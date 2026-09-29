Adina celebra una nueva edición de la Festa do Cocido y ficha a La Fórmula y Dolce Vita

Asistentes a la I Festa do Cocido da Adina Cedida

La parroquia de Adina, en Sanxenxo, está inmersa en la organización de las fiestas en honor a San Miguel que se celebrarán los próximos 9, 10 y 11 de octubre.

El programa arranca el viernes con verbena a cargo de La Fórmula y Dolce Vita. Al día siguiente el pasacalles animará la parroquia desde la mañana para, después, alargar la jornada con una discoteca al aire libre de la mano de Maklo Dj, Dani Kömel y Altor Alfonsin.

El día once, Os Gatiños serán los encargados de anunciar los festejos desde bien temprano y a las doce tendrá lugar la misa solemne cantada por la Coral Polifónica Sta. María Adigna. A la una y cuarto comenzará la sesión vermú con la música en directo a cargo de Rafa Osirin.

la segunda edición de la Festa do Cocido. El menú que se presenta en esta ocasión se basa en sopa de cocido, cocido, pan, bebida, postre, café y chupitos por un precio de 38 euros. Además, disponen de menú infantil que se basa en milanesa con patatas, agua, refrescos y postre por un precio de 17 euros.

Los interesados en asistir a este evento ya pueden comprar sus entradas en Agro Conde o Taberna Conde. Además se pueden hacer reservas en el 606 013 320.