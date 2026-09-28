Martín asegura que municipalizar la basura no subirá el recibo a los vecinos

Imagen de archivo del Pleno de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Pleno de Sanxenxo dio luz verde –con los votos a favor del PP y la abstención del PSOE y los nacionalistas– a que el Concello pase a gestionar de forma directa la recogida de basura y la limpieza viaria.

Esta nueva forma de administración, señaló el alcalde de la localidad, Telmo Martín, no repercutirá de manera negativa en los bolsillos de los vecinos y vecinas. “Non hai que subir o recibo da basura de Sanxenxo”, indicó el edil y recordó que actualmente la cifra se sitúa en los 49 euros para las viviendas situadas en zonas rurales y 87 en las urbanas.

Esto es así, explicó, porque con este nuevo modelo de gestión se reducirían los gastos derivados del “13% derivado dos gastos xerais, o 6% do beneficio e o 10% do IVA que aplican as concesionarias”. Con ese margen, por tanto, el gobierno local está convencido que podrán mejorar el servicio en la localidad “e manter a tasa de basura máis baixa que outros concellos”.

Pasar a asumir de forma municipal este servicio, detalló Martín durante el Pleno, se hará afectivo el próximo 31 de diciembre, periodo que precisan para poner en marcha toda la logística necesaria.

Así, el alcalde comentó que el primer paso sería realizar todos los trámites legales para asumir a los trabajadores dentro del Concello y, posteriormente, abrir un proceso para la compra de “case 2.000 contenedores” y rentar durante un año “os camións necesarios”, ya que la maquinaria municipal no se encuentra en condiciones óptimas.

Tras la exposición, desde el BNG detallaron que se “alegran un montón” de que se tomase esta medida y reiteiraron que, independientemente de quién gobierne “a recollida de lixo e a limpeza viaria é unha das cousas máis importantes”. En este aspecto señalaron que esta decisión se toma tras un “fracaso de Sogama” y, por parte del gobierno local, en la parte de educación. Así, animaron al Concello a realizar campañas de concienciación sobre la recogida de las basuras.

Por su parte, el PSOE, basó su votación a dudas con el gasto que supondrá el servicio para las arcas municipales.

Mociones

Desde la bancada del PSOE y del BNG critican que el gobierno local no permitiese debatir las mociones presentadas por ambos grupos (únicamente se debatió una de los socialistas sobre la mejora de la PO-308 que fue rechazada) debido a que, por parte del PP, se votó en contra de la urgencia de las mismas.

En este sentido el BNG quiso lamentar "a actitude dictatorial do alcalde" que no permitió que se hablase en el Pleno sobre la represa del río Umia y sobre su propuesta para dotar de aparcamiento público la parroquia de Noalla.