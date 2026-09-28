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Sanxenxo

Los nombres de Asturias y Valladolid se suman al callejero de Sanxenxo

C. Hierro
28/09/2026 18:13
Fachada del Concello de Sanxenxo
Fachada del Concello de Sanxenxo
Mónica Ferreirós
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El Pleno aprobó –con los votos a favor del PP y la abstención del BNG y PSOE– que las nuevas calles que se crearán en el SU-8 (en Dorrón) y SU-12 (en Noalla) pasen a llamarse Avenida Asturias, Rúa Valladolid y Rúa Tordesillas y Rúa Gijón y Rúa Oviedo, respectivamente.

La razón de esta nomenclatura, defendió el gobierno local se debe a “poñer en valor a máxima representación de provincias con segunda residencia neste Concello”.

De la misma manera, la portavoz del PP, Paz Lago, señaló que creen que se trata “de o criterio máis acertado e menos polémico”.

La posición del BNG y del PSOE en este debate es similar. Así ambos sostuvieron en la sesión Plenaria que no tienen en contra de utilizar esos nombres pero que creen que sería mejor utilizar toponimia de la zona.

Además, tanto nacionalistas como socialistas coincidieron en que este tipo de temas deberían contar con el consenso de los partidos.

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