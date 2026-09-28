La Policía Local de Sanxenxo detiene a un hombre al que le interceptó 15 gramos de coca

Un momento de la detención del vecino de Meis en Sanxenxo

La Policía Local de Sanxenxo interceptó el pasado sábado a un hombre que portaba un total de 15 gramos de cocaína. Los hechos sucedieron a las 1:30 horas de la madrugada durante un control de tráfico rutinario en el lugar de Vinquiño.

El detenido, que se trata de un vecino de Meis, reconoció durante el control a los agentes que le cachearon, que las bolsas intervenidas contenían cocaína. Es por ello que el hombre, que iba de acompañante en el vehículo que fue parado en el control de tráfico, hizo entrega de forma voluntaria de las sustancias.

Tras realizar las investigaciones los agentes pudieron comprobar que cuenta con varios antecedentes policiales por delitos contra la seguridad pública.

La Policía Local puso a este vecino de O Salnés a disposición judicial que se enfrenta a un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Debido a ello, el hombre se enfrente a una pena que varía entre los tres y los seis años de cárcel.

Debido al aumento de población en los meses de verano, el Concello reforzó su seguridad con la contratación de un total de 34 auxiliares de Policía Local que estarán en el municipio hasta el mes de octubre. Estos efectivos se sumarán a la plantilla fija que tiene el Cuerpo de la localidad y que está formada por 23 agentes y un inspector principal jefe.

En la época estival, ocho de estos nuevos policías se destinaron, únicamente, al control del ocio nocturno de la zona portuaria de la villa, que además de tramitar multas a usuarios de la zona, también a establecimientos hosteleros.