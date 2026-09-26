Sanxenxo logra eliminar la lista de espera del SAF

Paz Lago, concejala de Servizos Sociais de Sanxenxo, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El Concello de Sanxenxo logra eliminar la lista de espera en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Este hito, señalan, es el resultado de meses de intenso trabajo por parte del departamento de Servizos Sociais, dirigido por Paz Lago, en colaboración con la empresa Idades, nueva adjudicataria del servicio.

Dejar esta lista a cero fue el principal motivo que llevó al gobierno local a la rescisión de la concesión anterior y a incrementar la cuantía del nuevo contrato hasta los 2,1 millones de euros.

En la actualidad, indican, el municipio cuenta con el crédito horario suficiente para asumir de manera "casi inmediata" las nuevas altas que se vayan tramitando. Así, comentan desde el Concello que la evolución del SAF a lo largo del año refleja el "importante esfuerzo técnico y económico" que se está llevando a cabo.

Exponen, además, que el mes de febrero comenzó con un total de 66 usuarios activos y más de un centenar de personas en lista de espera y, en agosto, se superaron los 100 beneficiarios, lo que supone un incremento del 50% en solo seis meses.

Este aumento, detalla el Concello, va aparejado de un crecimiento exponencial en el volumen de cuidados profesionales prestados directamente en los hogares de la localidad. El servicio, por tanto, indican que ha experimentado un salto cualitativo y cuantitativo al pasar de 3.000 horas mensuales de atención a más de 5.000.

Un proceso "vivo"

Desde la concejalía de Servizos Sociais inciden en que el programa de asignación del SAF es un proceso "vivo" que se actualiza todos los miércoles para poder incorporar y evaluar las nuevas valoraciones y expedientes que llegan.

Reiteran por tanto, que al tener una lista de espera "totalmente depurada" el Concello garantiza que cualquier vecino o vecina que reciba su resolución de dependencia podrá incorporarse al servicio de forma "ágil y sin sufrir demoras prolongadas".

Con esta reorganización y estos resultados, el gobierno local señala que consolida su compromiso con el bienestar de los mayores y de las personas dependientes de Sanxenxo "asegurando una cobertura pública rápida y eficaz".