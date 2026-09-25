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Sanxenxo

Medio Rural destaca el valor de la producción local en su visita a la empresa Mare Monte

El negocio se dedica al cultivo ecológico de setas

C. Hierro
25/09/2026 19:31
Visita al invernadero de setas de Mare Monte en Sanxenxo
Visita al invernadero de setas de Mare Monte en Sanxenxo
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La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visitó junto al alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín y el concejal de Cultura, Xoán Manuel Pérez, las instalaciones de la empresa Mare Monte, dedicada a la producción de setas ecológicas.

En el encuentro, Gómez quiso destacar “el valor engadido dunha seta ecolóxica de kilómetro cero” como una muestra de proximidad de la producción del rural gallego. Además destacó las ayudas que desde la Xunta se reparten a través de Agacal (Axencia Galega da Calidade Alimentaria) para “impulsar novas iniciativas” y “ampliar estes negocios”.

Por su parte, Martín quiso felicitar a Sandra Viñas, propietaria de la empresa, por apostar por Sanxenxo para abrir su negocio, ubicado en una amplia carballeira en Nantes, y animó a todos los restaurantes del municipio a incluir en sus cartas el producto que allí se recolecta.

Viñas destacó que el objetivo de su empresa es desestacionalizar la producción de las setas y, para ello, realiza un cultivo ecológico en invernadero lo que, actualmente le permite vender en fresco, en conserva o en paté sus productos. La propietaria de Mare Monte quiso destacar, además que "Sanxenxo é moito máis que praia, tamén ten un interior".

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