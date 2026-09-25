El programa de empleo de la Mancomunidade logra una media de 80 inserciones al año

Acto del Programa Integrado de Emprego de la Mancomunidade do Salnés

El Programa Integrado de Emprego dependiente de la Mancomunidade do Salnés, logra una media de 80 inserciones laborales al año lo que se traduce en un total de 1.120 desde que comenzó su andadura en el año 2011. Cada año –ayer se celebró el acto de clausura de esta edición– además, realizan una media de treinta cursos de diferentes tipologías lo que suma 420 acciones formativas llevadas a cabo por esta entidad.

Estos datos, a los que se le suma la gestión de más de 18.000 ofertas de trabajo o la organización de 160 talleres de empleo, fueron presentados en el día de ayer tras el VI Encontro Empresarial con el que se cierra la décimo cuarta edición del programa y se pone en valor la colaboración entre el tejido empresarial y las iniciativas de formación e inserción laboral.

Asistentes al acto del Programa Integrado de Emprego de la Mancomunidade

Este acto, que reunió a un total de cuarenta empresas de la comarca en el municipio de Sanxenxo, sirvió para reconocer el compromiso de las mismas con la formación, la generación de oportunidad laborales y la colaboración con el territorio.

Además, este encuentro también sirvió para fortalecer las relaciones entre empresas, entidades y personas en formación, lo que favorece el intercambio de experiencias y la creación de nuevas oportunidades de colaboración.

Desde la Mancomunidade indicaron que este último año la unión se ha extendido a distintas ramas de actividad lo que refleja la diversidad y capacidad del tejido productivo de la comarca. De la misma manera destacó la necesidad de seguir generando puentes entre la formación y las empresas..