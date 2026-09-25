El Concello programa teatro, magia y cuentacuentos en las bibliotecas municipales

Actividad para niños realizada en la biblioteca de Sanxenxo Cedida

El Concello ha programado una amplia agenda de actividades en las tres bibliotecas municipales ubicadas en Sanxenxo, Portonovo y Vilalonga. Estos centros, por tanto, acogerán desde el miércoles y durante las próximas semanas sesiones que combinan teatro, ilusionismo, ciencia y educación en valores.

Las actividades arrancan en la Biblioteca de Sanxenxo con un espectáculo que llega al municipio bajo el lema “Non hai cousas de neno e cousas de nena. Só de persoas”. El objetivo de esta iniciativa, que ofrecerá una selección de cuentos, es educar en igualdad y diversidad.

En esta ubicación la otra iniciativa programada será el 14 de octubre de la mano de Diversa Teatro y su obra ‘Os experimentos de Frankie Stein’. En este caso se trata de una función interactiva que mezcla teatro, humor y divulgación científica diseñada para atrapar la atención del público infantil.

En la Biblioteca de Portonovo la actividad será los días dos y seis de octubre. La primera cita es con el Mago Teto que presentará ‘A maxia dos contos’ un show basado en ilusionismo. La segunda es con la compañía Teatro Ghazafelhos que pondrá en escena ‘A máquina do tempo’, una obra que recorrerá, de forma lúdica, la historia de las civilizaciones.

El miércoles 21 la programación se trasladará a la Biblioteca de Vilalonga con una actividad dirigida a los bebés.

Con estas iniciativas, el Concello señala que la red de bibliotecas reafirma su compromiso como espacio de encuentro cultural y ocio educativo. Además, señalan, continúa su labora para fomentar la lectura entre los vecinos y vecinas más jóvenes del municipio.