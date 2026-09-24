Un coche atropella a dos ciclistas polacos en Vilalonga 

Lugar del accidente Cedida

Dos ciclistas polacos, de 29 y 30 años, han resultado heridos esta mañana tras ser atropellados por un vehículo en la Avenida Cruceiro, en Vilalonga. El accidente se produjo sobre las 10:35 horas, cuando el turismo realizó un giro para acceder a una gasolinera y, al parecer, no vio durante su maniobra a los dos ciclistas que circulaban por la vía.

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Hasta el lugar se desplazó la Policía Local. Los dos deportistas fueron trasladados para recibir atención médica, aunque, en principio, ninguno de ellos presentaba heridas de gravedad.

Al parecer, los dos ciclistas podrían formar parte del grupo de deportistas que llegaron esta semana a Pontevedra a participar en el Campeonato del Mundo de Triatlón, ya que confirmaron que formaban parte de la federación polaca cuando se procedió a su identificación.