Sanxenxo renueva por cuatro años el contrato con la empresa que gestiona el Centro de Día

Fachada del Centro de Día Virxe do Carmen Cedida

El Concello de Sanxenxo adjudica la gestión del Centro de Día Virxe do Carmen a Clece Mayores, la empresa que actualmente gestiona ya el servicio, por casi 3 millones de euros y por un periodo de cuatro años.

La propuesta ganadora incluye el refuerzo de un equipo de apoyo sociosanitario e inversiones en el equipamiento del centro, elementos biosaludables para la zona del patio exterior, así como programas específicos de actividades que promuevan una vida activa y participativa y el cuidado emocional. El contrato se formalizará en un plazo de quince días.

Al máximo de su capacidad

Actualmente, el centro opera al máximo de su capacidad, atendiendo a 80 usuarios, y juega un papel fundamental en la conciliación familiar de otras tantas familias. El servicio ofrece una atención integral y polivalente, centrada en la estimulación de la comunicación, el fortalecimiento de la autoestima, la mejora de la calidad de vida de sus usuarios y la programación de actividades.

El centro dispone de transporte adaptado, con conductor y auxiliar, para recoger y devolver a los usuarios a sus domicilios siguiendo rutas organizadas por el personal del centro.

Entre las prestaciones básicas que ofrece Clece se incluye en el servicio de restauración a un nutricionista y la comida se realizará en el propio centro; también hay servicio de higiene; servicio de supervisión y promoción de la salud; servicio de información y administración y actividades lúdicas. En cuanto a las especializadas, el servicio incluye fisioterapia, enfermería, rehabilitación y terapia ocupacional.