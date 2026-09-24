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Sanxenxo

Sanxenxo renueva por cuatro años el contrato con la empresa que gestiona el Centro de Día

La adjudicación asciende a unos tres millones y la propuesta contempla invertir en equipamiento

Redacción Arousa
24/09/2026 20:20
Fachada del Centro de Día Virxe do Carmen
Cedida
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El Concello de Sanxenxo adjudica la gestión del Centro de Día Virxe do Carmen a Clece Mayores, la empresa que actualmente gestiona ya el servicio, por casi 3 millones de euros y por un periodo de cuatro años.

La propuesta ganadora incluye el refuerzo de un equipo de apoyo sociosanitario e inversiones en el equipamiento del centro, elementos biosaludables para la zona del patio exterior, así como programas específicos de actividades que promuevan una vida activa y participativa y el cuidado emocional. El contrato se formalizará en un plazo de quince días.

Al máximo de su capacidad

Actualmente, el centro opera al máximo de su capacidad, atendiendo a 80 usuarios, y juega un papel fundamental en la conciliación familiar de otras tantas familias. El servicio ofrece una atención integral y polivalente, centrada en la estimulación de la comunicación, el fortalecimiento de la autoestima, la mejora de la calidad de vida de sus usuarios y la programación de actividades.

El centro dispone de transporte adaptado, con conductor y auxiliar, para recoger y devolver a los usuarios a sus domicilios siguiendo rutas organizadas por el personal del centro.

Entre las prestaciones básicas que ofrece Clece se incluye en el servicio de restauración a un nutricionista y la comida se realizará en el propio centro; también hay servicio de higiene; servicio de supervisión y promoción de la salud; servicio de información y administración y actividades lúdicas. En cuanto a las especializadas, el servicio incluye fisioterapia, enfermería, rehabilitación y terapia ocupacional.

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