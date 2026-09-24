El BNG presentará una moción para comprar una parcela y crear un aparcamiento en Noalla Cedida

El BNG de Sanxenxo presentará una moción en el Pleno ordinario del próximo lunes, 28 de septiembre, para proponer que el gobierno local adquiera una parcela de 3.000 metros cuadrados para instalar un aparcamiento público en la parroquia de Noalla. Concretamente, se trata de un terreno situado en las proximidades del cementerio, cuyo propietario ya ha trasladado su predisposición a negociar una posible venta.

Los nacionalistas consideran que Noalla “conta cunha importante actividade social, lúdica, cultural e festiva ao longo de todo o ano”. Eventos como las fiestas, el Bosque de Nadal o la asistencia a funerales en el cementerio parroquial hacen que, en muchas ocasiones, en esta zona no existan espacios suficientes para garantizar el estacionamiento. Esto lleva a muchas personas a estacionar en los márgenes de las vías o en lugares que dificultan la circulación y los accesos, o que pueden ser un riesgo para la seguridad de los peatones.

En cuanto al coste, entienden que sería asumible para el Concello, “tendo en conta os investimentos que se están a facer na adquisición doutras infraestruturas de maior envergadura”, apuntan.