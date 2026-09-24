Condenan a prisión a un hombre por estafar con alquileres fraudulentos en Sanxenxo

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La justicia condena a un hombre a 18 meses de prisión y al pago de distintas indemnizaciones que ascienden a más de 700 euros por un delito de estafa al ofertar viviendas de alquiler en plataformas digitales para cobrar el dinero sin ofrecer el uso del espacio que prometía.

En la sentencia se detalla como el acusado, a sabiendas de que no iba a cumplir lo acordado, a través de la web Mil Anuncios y del portal Fotocasa, ofreció alquileres de pisos destinados a vivienda en la ciudad de Vigo y de pisos para alquiler vacacional en Sanxenxo.

Concretamente este caso se dio el 14 de agosto de 2024, cuando una mujer, a través de Mil Anuncios, contactó con el acusado para el alquiler el fin de semana del 24 de agosto de una casa en Sanxenxo, acordando un precio de 400 euros. Tras conversar acordaron que la mujer tendría que pagar 200 euro por adelantado así que, a petición del acusado, la víctima efectuó un bizum por un importe de 20 euros y los 180 restantes los transfirió a una cuenta del Banco Sabadell.

Pese a que el acusado recurrió la sentencia tras su notificación, el TSXG desestimó el recurso de apelación y confirmó el fallo por un delito continuado de estafa al haberse registrado múltiples casos con el mismo patrón.