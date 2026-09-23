Investigan a dos trabajadores del Costa Feira por el robo de teléfonos móviles

Un agente de la Guardia Civil

La Guardia Civil de Sanxenxo investiga a tres personas como presuntos autores de dos delitos de hurto cometidos en el interior de las instalaciones del Festival Costa Feira. Entre los investigados se encuentran dos ex empleados del propio evento, una mujer de 28 años vecina de Poio y un hombre, de 49 años, residente en Vigo. Además de un joven de 18 años, también de Poio.

Los hechos se remontan al pasado mes de agosto del 2026, momento en el que los agentes iniciaron las investigación tras registrarse dos denuncias por hurto en el cuartel de la Guardia Civil de Sanxenxo. Las sustracciones, indicaban se habrían ejecutado los días 2 y 21 de agosto en el interior del recinto del festival de música ubicado en el Polígono de Nantes.

En el marco de la investigación, semanas más tarde, los agentes detectaron que uno de los teléfonos móviles sustraídos emitía señal de geolocalización desde el municipio de Poio. Tras comprobar que el terminal había sido manipulado, las diferentes gestiones permitieron identificar e investigar al varón de 18 años, quién habría sido la persona que habría intentado desbloquear ambos dispositivos.

Al hilo de estas pesquisas, los investigadores consiguieron localizar a una segunda persona implicada, la mujer de 28 años, quien poseía físicamente ambos terminales en el momento de la intervención y que había estado trabajando como empleada en el festival durante los días en los que tuvieron lugar los hurtos.

Finalmente, tras la recuperación de los teléfonos, los agentes identificaron al presunto autor material de los hechos, un vecino de Vigo de 49 años que también desempeñó labores profesionales en el Costa Feira en esas fechas.

La operación policial ha concluido con la recuperación de los dos dispositivos de alta gama, cuyo valor de mercado conjunto supera los 2.000 euros.

Las diligencias, señalan desde la Guardia Civil, ya han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cambados.