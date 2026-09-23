El Mundial de Triatlón nutre al sector hotelero de Sanxenxo

Una triatleta canadiense fotografiando el atardecer en Sanxenxo Gonzalo Salgado

Más allá de los turistas, los peregrinos, el buen tiempo y el auge de los meses de verano; los grandes eventos deportivos son otra clara fuente de ingresos para el sector hotelero en la comarca. Así lo demuestran en Sanxenxo las Finales del Mundial de Triatlón que, un año más, se celebran en Pontevedra.

El evento comenzó ayer, 23 de septiembre, y se prolongará hasta el domingo 27. Tal y como detalló la organización la previsión es que a la ciudad lleguen más de 5.000 deportistas de un centenar de países acompañados por familiares, equipos técnicos y, por supuesto, visitantes que quieran disfrutar de unas jornadas deportivas de alto nivel. Toda esta afluencia busca alojamiento y tal parece que Sanxenxo es uno de los destinos escogidos para esta cita mundial.

“Yo tengo bastantes deportistas aquí estos días. En esta época aún solemos tener gente, pero este año, con el triatlón, son todo ingleses, alemanes, y más. Podría decir que el 50% de nuestros huéspedes son del campeonato”, explican desde el Hotel Restaurante O Son do Mar Playa, en Sanxenxo.

No es el primer año que Pontevedra acoge un evento de este calibre, de hecho ya en 2023 recibió la Final de las Series Mundiales y en 2025 el Mundial Multisport. Por ello, el sector hotelero estaba más que prevenido y supo reaccionar a tiempo para aprovechar el tirón de los miles de deportistas que estos días buscan alojamiento. El Hotel Apartamentos Spa Nanín fue uno de ellos.

El establecimiento ofrece desde hace días un pack especial para la Final del Triatlón con un 15% de descuento en sus reservas. “Nosotros quitando un 10% que pueden ser clientes habituales, prácticamente la mayoría son huéspedes que llegan por el Triatlón. Los que compiten están toda la semana y otros solo los días de competición, sobre todo de cara al fin de semana”, cuentan desde el establecimiento de Nanín.

El buen tiempo también suma

El Hotel Farsund, en la playa de Areas, también quiso hacer negocio con el evento, sobre todo después de conocer las cifras de ocupación en años anteriores. “Otras veces quizás fue fallo mío, pero este año estuve atento para abrir disponibilidad. Además creo que hay más gente que otros años”, cuenta el propietario del alojamiento, quien asegura que el buen tiempo también está motivando las cifras de ocupación más allá del triatlón.

Pero la estacionalidad es algo que, aseguran, juega en contra del sector hotelero en Sanxenxo. “En esta zona dependemos cada vez más del buen tiempo y, en lugar de intentar salir de la estacionalidad y buscar otro turismo, nos hemos encasillado ahí. Igual este año hemos obtenidos los mejores datos de facturación, pero a largo plazo no es el camino porque lo precios suben en temporada alta y los dejamos tirados cuando llega el invierno”, explican desde el Hotel Farsund, quienes valoran especialmente el impacto que tienen estos eventos deportivos para romper con la estacionalidad que atrapa Sanxenxo. “Es increíble que venga tanta cantidad de gente fuera de la temporada”.

No solo los “pequeños” hoteles se nutren del deporte, este evento se hace notar también en el Hotel Carlos I Silgar. Y es que allí prácticamente todo el espacio está destinado estos días al 2026 World Triathlon Congress, un congreso que se celebró ayer, pero que continuará latente durante toda la semana con charlas, ponencias e información relacionada con este campeonato.

Impacto en otros concellos de Arousa

En otros concellos próximos a la capital provincial, el impacto del evento no es para nada el mismo, pero en algunos casos también se puede notar. En O Grove, por ejemplo, la prioridad ahora son las reservas para el Marisco, pero alguno ha recibido también la visita de deportistas en estos días. “Algún deportista llega, pero prácticamente todas nuestras reservas son para el Marisco”, cuentan desde el Hotel Montemar. En Caldas por el contrario lo prioritario sigue siendo el peregrino. “Estamos completos, pero todo está reservado por peregrinos. Otros años sí recibimos a gente que llegaba por el Triatlón, pero este año debió de ser que ya estábamos completos”, señalan desde el Hotel Sena.

La realidad es que, por más o por menos, pero prácticamente todos los hoteles de Sanxenxo cuentan estos días con deportistas y visitantes gracias a este Campeonato Mundial de Triatlón que, aunque se celebra en Pontevedra, deja también huella en la economía arousana.