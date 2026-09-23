El festival Rock&Long vuelve a Montsalvo con una categoría para surfistas de más de 60 años

Presentación del festival Rock&Long en Sanxenxo

La playa de Montalvo acoge, un año más, el Festival Rock&Long que se celebra a partir del viernes y hasta el domingo. El evento, que vuelve a Sanxenxo por décimo año consecutivo, vuelve a fusionar en sus jornadas la adrenalina de la competición oficial del surf con la energía del rock en directo.

Como novedad, el evento estrena una categoría ‘Gran Kahunas’ diseñada para surfistas mayores de sesenta años. Esta modalidad se suma a la Infantil, Open masculino, Open femenino y Kahunas.

Paralelamente a la acción en el agua, el festival tendrá la música como gran protagonista con escenarios en la playa y con el emblemático bar Kannion surf, como cuartel general del evento. Entre los nombres que conforman el cartel musical destacan Santos Morcegos, The Pretty Shirts, Mascada, Thee Blind Crows y Los Wavy Gravies.

Además, también está previsto que se instalen diferentes puestos de venta de artesanía.

Inscripciones

Las personas interesadas en participar en las pruebas oficiales ya pueden realizar su inscripción por un precio de 35 euros.

Para ello deben enviar un wasap al número 661 58 00 09 indicando el nombre, la talla de la camiseta y la categoría en la que quiere competir. El coste –que se formalizará en efectivo directamente en el local Kannon Surf– incluye la participación en el campeonato, la camiseta oficial del décimo aniversario, el avituallamiento a pie de playa durante los días de pruebas y el acceso al clásico churrasco nocturno que se celebra en las instalaciones del local organizador.

Como años anteriores, la organización del Rock&Long espera recibir a centenares de deportistas y amantes del surf en la arena de Montalvo para despedir el mes de septiembre con tres días llenos de deporte, comunidad, salitre y mucha música en directo.