El Centro de Interpretación A Telleira acoge una conferencia sobre cerámica castrexa

Imagen de archivo de las instalaciones de A Telleira Cedida

El renovado Centro de Interpretación de A Telleira acoge este jueves una conferencia sobre cerámica castrexa de la mano de las expertas Mar Cortegoso y Elena Cabrejas. El evento, que está abierto al público de forma gratuita, dará comienzo a las siete y media de la tarde.

Esta actividad se trata de un complemento a la exposición que, desde el pasado día 15 se puede visitar en este espacio y que lleva por nombre ‘A cerámica castrexa en Galicia: investigación e recuperación’. Es por ello que, tras la ponencia tendrá lugar una visita guiada a esta muestra que contará con las explicaciones de la profesional Sandra Obarrio.

La exposición estará disponible en Sanxenxo hasta el 15 de octubre y las visitas podrán hacerse de lunes a viernes en horario de diez de la mañana a cinco de la tarde.

El objetivo de esta iniciativa, que llega A Telleira de mano de la Diputación, tiene como objetivo poner en calor el patrimonio galaico-romano a través de piezas encontradas en diferentes yacimientos de la provincia.