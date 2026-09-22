La municipalización del servicio de basuras supondrá un ahorra del 29% en Sanxenxo

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El Concello de Sanxenxo resolverá antes del 31 diciembre la gestión directa de la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria del municipio. El gobierno llevará la propuesta a la sesión plenaria ordinaria el próximo lunes, 28 de septiembre, a las 10 horas, para iniciar la transformación gradual de ambos servicios con una propuesta de ahorro del 29% en el servicio.

Fue el pasado 30 de marzo cuando, tras concluir la última prórroga de la empresa concesionaria, Ascan, y ante la falta de una propuesta de adjudicación, el gobierno sanxenxino decidió promover la gestión de la recogida de basura y limpieza viaria. Se adoptó la decisión en el Pleno ordinario para encargar un proyecto en el que se evaluasen todas las circunstancias jurídicas, económicas y presupuestarias necesarias para adoptar una decisión definitiva.

El gobierno ya dispone del documento en el que se concluye que “é perfectamente viable dende o punto de vista legal e funcional”. Y, además, destaca como beneficios el ahorro del servicio del 29% al no ser aplicables el IVA, los gastos generales y el beneficio industrial; la posibilidad de periodificar a corto, medio y largo plazo la instalación y montaje de equipos y maquinaria que sea preciso ampliar o sustituir; mantener el precio del recibo actual; la exclusión de limpieza de playas; una mayor flexibilidad de adaptación a las necesidades del servicio y la mejora de las condiciones laborales de los y las trabajadoras.

El Concello subrogará a los trabajadores adscritos a los servicios y reforzará la maquinaria y contenedores necesarios para ofrecer un servicio de mayor calidad al municipio. Mientras se formaliza la asunción de la gestión directa, la actual concesionaria Ascan continuará con la prestación del servicio.