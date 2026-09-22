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Sanxenxo

El Concello propone un plan con 17 actividades formativas destinadas a colegios e institutos

Fátima Pérez
22/09/2026 21:30
Fachada del Concello de Sanxenxo
Fachada del Concello de Sanxenxo
Mónica Ferreirós
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Los colegios e institutos de Sanxenxo dispondrán este curso escolar de un amplio programa con 17 actividades. El objetivo del Concello con estas propuestas es colaborar con los centros educativos y complementar la formación. El plan de la Concejalía de Educación propone abordar distintas temáticas como la educación ambiental, la seguridad vial y primero auxilios, la igualdad, el conocimiento del entorno, así como el bienestar emocional y psicosocial en la adolescencia.

Para poder optar a las actividades propuestas, cada centro debe remitir a educación@sanxenxo.org una solicitud antes del 16 de octubre.

Entre las propuestas se encuentran actividades divididas por temáticas y por grupos de edad: Magia vs Ciencia; actividades para conocer las especies arbóreas originales del subsector biogeográfico ‘Rías Baixas’; banderas y senderos azules; educación vial en la escuela; curso básico de Primeros Auxilios; creando agentes de igualdad; una propuesta educativa contra la violencia de género; un taller sobre el acoso y mejora de la convivencia; servicio de atención y orientación psicopedagógica para familias; cerámica castrense; una actividad inmersiva en el Centro de A Telleira, entre otras. 

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