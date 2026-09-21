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Sanxenxo

Sanxenxo abre el plazo de inscripción para formar parte de las escuelas deportivas

Las clases de las diferentes disciplinas comenzarán en octubre y se alargarán hasta mayo

C. Hierro
21/09/2026 18:36
Fachada del Concello de Sanxenxo
Fachada del Concello de Sanxenxo
Mónica Ferreirós
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El Concello de Sanxenxo abre el plazo para inscribirse en las escuelas deportivas municipales. Como en años anteriores, cuentan con una amplia oferta de actividades adaptadas a las diferentes edades, desde Educación Infantil (cinco años) hasta el alumnado de la ESO.

Las disciplinas que se ponen a disposición de todos los vecinos y vecinas son balonmano, baloncesto, fútbol sala masculino y femenino, voleibol, boxeo, taekwondo, tenis, piragüismo, salvamento acuático deportivo, pickleball y ajedrez.

Las clases de las diferentes actividades, detallan desde el Concello comenzarán el próximo mes de octubre y se alargarán hasta mayo.

Los interesados en formar parte de las escuelas deportivas municipales podrán realizar sus inscripciones directamente en los clubs correspondientes y podrán hacerse, detallan desde el Concello, durante todo el año siempre que haya plazas disponibles.

A través de la página web oficial de la administración municipal, además, se detalla el programa completo de todas las actividades disponibles con los horarios, los lugares en los que se imparten las disciplinas, el precio, las plazas disponibles y los datos de contacto de los clubs.

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