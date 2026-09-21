El Concello remite a Política Social su compromiso con la construcción de la residencia

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El Concello de Sanxenxo, a través de su alcalde, Telmo Martín, remitió ayer, de manera oficial, a la Consellería de Política Social e Igualdade, la voluntad y el compromiso para la implantación de una residencia para personas mayores en la localidad.

Tras ser seleccionado como municipio para albergar un centro de estas características –en la comarca de O Salnés se encuentra esta villa y Cambados– el gobierno se compromete a poner a disposición de la Xunta una parcela municipal que cumpla con los requisitos exigidos en un plazo máximo de un año.

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“É un equipamento moi demandado en Sanxenxo que virá a completar o servizo de atención dos nosos maiores. Unha medida máis de conciliación que facilitará o contacto cotiá coas familias”, asegura Telmo Martín. Así, también quiso agradecer a la Xunta contar con este municipio para albergar una de las 25 residencias que construirá en Galicia y por tanto “a súa resposta e aposta decidida polos maiores”.

El centro que está proyectado en Sanxenxo, será uno de grandes dimensiones y, por tanto, contará con más de cien plazas residenciales. Este servicio se completará con el centro “satélite” de Cambados, que dispondrá de una treintena de plazas.

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Servicios municipales

Desde el Concello señalan que, la construcción de esta residencia para personas mayores por parte de la Xunta, los servicios municipales de atención a personas mayores que ofrece a este colectivo.

De esta manera, recuerdan que Sanxenxo es uno de los concellos pioneros en contar con un Centro de Día Municipal que cuenta, actualmente, con capacidad para hasta ochenta usuarios con atención integral y especializada en jornada diurna (ocho horas diarias) a personas mayores en situación de dependencia para mejorar su calidad de vida y favorecer su permanencia en su entorno habitual.

Además, este mismo año, destaca el gobierno local, Sanxenxo reforzó el gasto social del municipio tras acordar adelantar el concurso público del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) con el objetivo de dejar la lista de espera en cero. Con una inversión superior a los dos millones de euros al año, el gasto social en el municipio es de 225 euros por habitante, una cifra, indican desde el Concello, “significativamente superior” a la que se registra como media estatal