Dorrón prepara la Festa da Vendima con Suavecito, Borja Solla y Alkar

Cartes de las fiestas de Dorrón

La parroquia de Dorrón, en Sanxenxo, se prepara para celebrar la Festa da Vendima na honra de San Miguel los días dos y tres de octubre.

La programación arranca el viernes a las doce de la mañana con la tirada de fuegos que dará la bienvenida a los festejos. Por la noche, a partir de las once tendrá lugar la Festa da Xuventude con música de la mano de los djs Aitor Alfonsín y Borja Solla.

Al día siguiente la jornada comenzará a las nueve de la mañana con la salva de bombas y, a continuación, los pasacalles Os do Barro y O Cruceiro que recorrerán cada rincón de la parroquia. Por la tarde, a partir de las cinco y media, la charanga Fanfarria Furruxa llevará su música desde el Cruce dos Cotos hasta la Carballeira da Bouza. A las siete se celebrará la misa solemne en honor a San Miguel y la procesión que estará acompañada por la citada charanga.

A continuación está prevista la actuación de baile de Soalleira de Dorrón y, a la noche, a partir de las diez, dará comienzo la verbena amenizada por las orquestas Alkar y Suavecito.

La programación pondrá la guinda a estos festejos con la tirada de fuegos artificiales a partir de las doce y quince minutos después, el tradicional sorteo de un barril de vino y un tractor cargado de leña.