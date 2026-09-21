Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Dorrón prepara la Festa da Vendima con Suavecito, Borja Solla y Alkar

La cita son los días dos y tres de octubre

C. Hierro
21/09/2026 18:34
Cartes de las fiestas de Dorrón
Cartes de las fiestas de Dorrón
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La parroquia de Dorrón, en Sanxenxo, se prepara para celebrar la Festa da Vendima na honra de San Miguel los días dos y tres de octubre.

La programación arranca el viernes a las doce de la mañana con la tirada de fuegos que dará la bienvenida a los festejos. Por la noche, a partir de las once tendrá lugar la Festa da Xuventude con música de la mano de los djs Aitor Alfonsín y Borja Solla.

Al día siguiente la jornada comenzará a las nueve de la mañana con la salva de bombas y, a continuación, los pasacalles Os do Barro y O Cruceiro que recorrerán cada rincón de la parroquia. Por la tarde, a partir de las cinco y media, la charanga Fanfarria Furruxa llevará su música desde el Cruce dos Cotos hasta la Carballeira da Bouza. A las siete se celebrará la misa solemne en honor a San Miguel y la procesión que estará acompañada por la citada charanga.

A continuación está prevista la actuación de baile de Soalleira de Dorrón y, a la noche, a partir de las diez, dará comienzo la verbena amenizada por las orquestas Alkar y Suavecito.

La programación pondrá la guinda a estos festejos con la tirada de fuegos artificiales a partir de las doce y quince minutos después, el tradicional sorteo de un barril de vino y un tractor cargado de leña.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620