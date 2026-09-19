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Sanxenxo

Portonovo inaugura la Festa da Empanada con una veintena de recetas a elegir

La organización espera superar las 2.000 raciones despachadas a lo largo de las dos jornadas del evento

A. Louro
19/09/2026 20:30
El alcalde, Telmo Martín, no faltó al acto inaugural
El alcalde, Telmo Martín, no faltó al acto inaugural
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La lonja de Portonovo acogió este mediodía la inauguración de la octava edición de la Festa da Empanada Mariñeira. Así, el tradicional plato volverá a ser el gran protagonista de la cita este fin de semana, con precios que van desde los cuatro hasta los seis euros, dependiendo de su relleno. Una oferta que incluye una veintena de propuestas, desde las más clásicas como la xarda, el atún o las zamburiñas hasta las veganas o con rape del puerto de Marín.

El objetivo es superar las 2.000 raciones vendidas, cantidad despachada en anteriores años y que, a tenor del buen tiempo y afluencia de hoy seguramente se vuelva a alcanzar. El alcalde, Telmo Martín, no faltó a la inauguración de la cita gastronómica, organizada por el Club de Piragüismo, en colaboración con el Concello y que ya se ha convertido en toda una tradición para la villa de Portonovo.

Este año, además, el recinto acoge una muestra de maquetas, otra sobre el patrimonio marítimo de Galicia, otra sobre invertebrados marinos y, por último, una a cargo de la asociación Ollares de Portonovo. En cuanto al programa lúdico, contó hoy con un showcooking, al que también asistió el regidor y distintas propuestas musicales, que continuarán en la jornada de mañana, que comenzará de nuevo con música con la de la mano de la charanga Mil9 y la apertura de los stands a mediodía. Media hora después tendrá lugar una demostración de maridaje de las empanadas marineras con vinos gallegos a cargo de Miguel A. Besada, sumiller y propietario de la taberna A Curva. A las seis está previsto que comience el concurso de empanadas para, después, entregar los premios a los ganadores y subastar las elaboraciones.

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