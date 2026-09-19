Arrancan las obras de humanización en Aios y Padriñán con una inversión superior al millón

Vista aérea del núcleo de Aios Cedida

Una vez finalizada la temporada de máxima ocupación, el Concello de Sanxenxo ha iniciado las obras de humanización del núcleo de Aios y prevé arrancar próximamente las de Padriñán- Las obras tienen un plazo de ejecución de cinco y cuatro meses, respectivamente con el objetivo de recuperar espacios públicos del rural.

Ambas actuaciones uman una inversión de más de un millón de euros —674.190 euros, en el caso de Aios, y 449.765 euros, en el de Padriñán—, que financia en parte el Plan +Provincia de la Diputación, completando el presupuesto con fondos propios del Concello.

Las obras tratarán así de mejorar la seguridad de las personas con la creación de circuitos peatonales diferenciados; ordenar y calmar el tráfico en viales que son estrechos, limitando la velocidad a 20 kilómetros por hora; reordenar los espacios de aparcamiento; mejorar la pavimentación, sustituyendo el asfalto y hormigón por piedra y adoquines; mejorar las instalaciones de servicios de redes eléctricas y comunicaciones; instalar nuevas farolas y luminarias en el suelo para embellecer elementos patrimoniales, como el cruceiro de Aios; y dotar las zonas de más papeleras, bancos y otro mobiliario; según destacan desde el Concello.