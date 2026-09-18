Sanxenxo será de nuevo sede de los congresos que exponen los riesgos de las enfermedades cardiovasculares

El Doctor Carlos Alberto Názara Otero, especialista en Medicina Interna Cedida

La concejala de Servicios Sociales, Paz Lago Martínez, y el Doctor Carlos Alberto Názara Otero, miembro del comité organizador y especialista en Medicina Interna presentaron ayer el 32 Congreso de la Sociedad Galega de Hipertensión Arterial y el 23 Congreso de la Sociedad de Riesgo Cardiovascular, que se celebrará, un año más, en Sanxenxo los días 2 y 3 de octubre. El evento cuenta con un amplio programa de educación en el que se ofrecerá también un chequeo de la salud cardiovascular en la Sala Nauta del Puerto Deportivo.

Así, el día 2 arrancará con una ponencia y un taller práctico de rutinas cardiovasculares, mientras que el día 3 se medirá la presión arterial, la circunferencia abdominal, el índice de masa corporal, la glucosa y el colesterol a todos los asistentes al congreso.

La concejala destacó la importancia que tiene el cuidado cardiovascular incorporando a la vida diaria prácticas saludables. Hizo también un llamamiento para que vecinos y visitantes acudan a las distintas actividades que, organiza la Sociedad Gallega e Hipertensión en colaboración con el Concello.

De hecho, desde la administración local insisten en la importancia que tienen estas jornadas al recordar que, lamentablemente, las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muerte en España, con 115.000 personas fallecidas al año. El objetivo por lo tanto es dar a conocer esta realidad y fomentar una dieta cardio saludable y, la incorporación a la vida diaria de las personas el ejercicio físico.