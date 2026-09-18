Marián Fernández: “Las mujeres han entrenado mucho tiempo al margen de su realidad biológica”

Marián Fernández Cedida

El CIM de O Salnés organiza hoy el ‘Foro de Mulleres e Deporte’ un espacio para poner en común la situación actual de la práctica deportiva en la comarca, visibilizar sus éxitos y debatir sobre las barreras sociales, económicas y estructurales que persisten para las mujeres. La encargada de moderar esta cita será la nueva vicerrectora de la Universidade de Vigo en Pontevedra y profesora en la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte.

La iniciativa parte de que solo el 5% de las mujeres tienen licencia federada y representan apenas el 23% de las licencias. ¿Qué dice este dato?

Lo primero es que los intereses de las mujeres en el deporte son diferentes a los de los hombres. Hay estudios que reflejan que sus intereses no tienen que ver con la competitividad, ni con ganas ni con formar parte de una estructura reglada y un poco encorsetada en el modelo competitivo. Por ello la práctica deportiva federada no da respuesta a lo que buscan las mujeres, a sus apetencias o sus objetivos. Esto no quiere decir que haya otra lectura, y es que la mujer ha asumido otro papel y conquistado otros ámbitos.

¿Cuáles son esos ámbitos?

Pues el de la actividad física para la salud, el del deporte recreativo, el deporte de la salud... pero no el de la competición. Desde la Universidad hemos hecho estudios con adolescentes y se les ha preguntado por sus intereses y por qué practican deporte y, en el caso de las chicas, el ganar o el tener una carrera deportiva no es su finalidad.

¿En qué momento se produce el mayor abandono de la práctica deportiva entre mujeres?

Se produce fundamentalmente en la adolescencia. En el cambio de ciclo educativo de Primaria a Secundaria hay un bajón tremendamente significativo en ambos géneros, pero en el caso de las mujeres es mucho más pronunciado. Los chicos encuentran en la práctica deportiva reglamentada intereses y disfrute, una estructura en la que les gusta participar pero, en el caso de las chicas no. También hay factores educativos, sociales o de rendimiento académico. Muchas mujeres creen que tienen que dejar de practicar deporte porque necesitan más tiempo para los estudios, a pesar de que las materias son las mismas.

¿Qué deben hacer, por tanto, federaciones o administraciones para crear un espacio atractivo para el género femenino?

Los cambios tienen que ser desde diferentes puntos de vista. Probablemente hay que plantearse el modelo deportivo pensado en el modelo competitivo exclusivamente. Bien es cierto que hay a niñas que sí les gusta y por eso es necesario que siga habiendo esa estructura pero también tiene que haber otras finalidades y acciones. Y esto no solo depende de las federaciones, que como entidades privadas tienen una finalidad de rendimiento deportivo, si no de centros educativos, de ayuntamientos, de asociaciones, de agentes sociales... que tienen que dotar dentro de los eventos deportivos de espacios para otros intereses.

Y esas niñas que sí quieren ser deportivas profesionales, ¿por qué lo tienen más difícil que los niños?

Tienen muchas más trabas y el camino para llegar arriba y mantenerse, es más difícil. En muchos casos porque la estructura deportiva es más inestable y en otros porque la repercusión social y mediática es completamente difícil. Como ejemplo lo sucedido este verano, España ganó el Mundial de Fútbol masculino y se paralizó el país, pocos días después las chicas del equipo nacional de Gimnasia Rítmica ganaron el Mundial y, ¿cuál ha sido su repercusión?

El mundo del deporte profesional parece no estar adaptado a las mujeres...

No, teniendo en cuenta que las mujeres no somos biológicamente igual que los hombres y esto no está puesto encima de la mesa. Las mujeres durante mucho tiempo han entrenado al margen de su realidad biológica y eso es de primero de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ya que debe poder adaptarse a las necesidades individuales de cada persona empezando por las fisiobiológicas y eso nunca se ha hecho.

Y en cuanto a las condiciones laborales, ¿en qué punto nos encontramos?

No son las mismas y, aunque existen leyes que protegen, hemos visto lo que ha decidido hacer la Federación Española de Fútbol, tomar decisiones por las mujeres en ámbitos tan personales como decidir si quieren ser madres y en qué modelo serlo. La medida no creo que haya sido con mala voluntad, ni mucho menos, pero las personas que la han tomado no tienen conocimiento profundo de cuáles son las necesidades de las mujeres, no se ha tomado esta decisión con perspectiva de género. Antes de decidir deben preguntar cómo quieren gestionar la maternidad.

Si pudiera dar una medida para que esta situación mejorase, ¿cuál sería?

Pues fundamentalmente hablaría de formación. Tiene que haber una formación en género transversal y en todas las materias porque ese alumnado serán los futuros profesionales que, más tarde a los chicos y a las chicas. Hay que buscar la igualdad efectiva que se tiene que basar en respetar la particularidad y la singularidad que tiene la mujer al hacer deporte.