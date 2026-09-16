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Sanxenxo

La campaña Merca en Sanxenxo vuelve con una inversión municipal de 20.000 euros

Están adheridas a la iniciativa medio centenar de tiendas

C. Hierro
16/09/2026 16:41
Presentación de la campaña de Entretendas
Presentación de la campaña de Entretendas
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Entretendas lanza, con la colaboración del Concello, una nueva edición de la campaña de bonos Merca en Sanxenxo.

Como años anteriores la iniciativa pretende incentivar las compras en el comercio local y, para ello, pone a la venta a través de la página web www.entretendas.com dos opciones de vales. El primero de ellos se adquiere por veinte euros y recibes treinta y, para obtener el segundo, se deben pagar cuarenta euros y recibes sesenta. Los tickets se podrán canjear hasta el 31 de octubre o hasta fin de crédito. Cada persona podrá adquirir un máximo de dos bonos.

En total son cincuenta los establecimientos que están adheridos a esta campaña. Así, los vales se podrán utilizar para comprar desde libros o material escolar a joyas, pasando por todo tipo de tiendas de moda, zapaterías, ópticas o mercerías. Además, en el listado, que también se puede consultar a través de la página web, hay alguna peluquería.

Desde la asociación esperan que, un año más, la campaña sea un éxito y que, incluso antes de la fecha límite, se hayan podido gastar la totalidad de vales. El Concello, para poder poner en marcha esta iniciativa ha invertido un total de 20.000 euros, cantidad que será revertida en el comercio local.

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