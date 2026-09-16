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Sanxenxo

La Banda de Música Municipal abre plazo para seleccionar a su nuevo director artístico

C. Hierro
16/09/2026 16:48
Asistentes a un concierto de la Banda de Música Municipal 
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La Banda de Música Municipal abre un proceso de selección para incorporar una persona para ocupar el puesto de director o directora artística.

Las personas interesadas tienen hasta el 5 de octubre para presentar sus solicitudes y la documentación precisa a través del correo electrónico bmusicasanxenxo@gmail.com.

Entre las funciones del puesto destaca la planificación, preparación y dirección de los ensayos y conciertos o diseñar y proponer el repertorio musical para las actuaciones de acuerdo a las características y necesidades de la banda, así como a los diferentes compromisos y proyectos programados.

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