La asociación San Cayetano de Arra organiza la primera exposición de pintura rápida

La asociación San Cayetano de Arra organiza, por primera vez, una exposición formada por las obras creadas y galardonadas en el certamen de pintura rápida.

Bajo el nombre ‘Arra como antiga parroquia’ los trabajos se podrán ver en una sala ubicada en el Priorato de Arra los días 19 y 20 y 26 y 27 de septiembre en horario, por la mañana, de diez a dos y, por la tarde, de cuatro a nueve.

Desde la organización indican que todos los interesados podrán adquirir las obras expuestas. La entrada a la muestra es totalmente gratuita. Si alguien quiere más información sobre la exposición puede dirigirse al teléfono 646 60 62 79.