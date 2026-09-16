El Concello adquiere una casa en Portonovo por 267.000 euros como sede de Ínsula

Vivienda adquirida por el Concello en Portonovo

El Concello de Sanxenxo acaba de formalizar la compra de un inmueble situado en pleno casco urbano de Portonovo. La adquisición, que se hizo efectiva ante notario en el día de ayer, fue valorada en 267.000 euros. El objetivo de esta operación, señala, es que el inmueble sirva como nueva sede central de Ínsula Sanxenxo, la empresa municipal de Vivienda y Suelo.

Esta entidad, presidida por el alcalde, Telmo Martín, acordó en el último consejo de administración su adquisición. El inmueble adquirido, está situado haciendo esquina en las calles Rúa da Mariña y Arturo Fontán Bouzas, y detallan “se encuentra en un grave estado de abandono”.

Su situación, indican, genera un problema de salubridad y una mala imagen en el centro de esta villa marinera, situación que se solventarán cuando el Concello lleve acabo las obras necesarias para convertirlo en las oficinas de Ínsula.

Para ello, detallan, el primer paso que tendrán que dar es proceder a la demolición de la estructura. Posteriormente se construirá en este mismo solar un edificio de varias plantas, que indican, ya se está diseñando acorde a las necesidades de la empresa municipal.

Desde el Concello señalan que, aunque Ínsula ya cuenta en la actualidad con unas oficinas ubicadas en el parque empresarial de Nantes, la envergadura de su plan de acción y el deseo del gobierno local de seguir descentralizando servicios “hacen necesario ubicar la sede en la villa de Portonovo”.

Esta, cuentan, no es la primera iniciativa de traslado de servicios municipales a este pinto de la localidad, ya que recuerdan que el 2025 se propuso mover Servicios Sociales, que, cuando concluya la reforma del edificio de usos múltiples se trasladará a esta construcción. Además, recientemente, se trasladó a la Casa de Don Fernando la concejalía de Deportes, Juventud y Voluntariado.

Esta operación, dicen desde el gobierno local, consolida “un año clave” para la política de vivienda en Sanxenxo. Esto es así, expresan, porque se han cerrado “importantes” compras de bolsas de suelo que estarán destinadas a la vivienda protegida. Así, destacan los terrenos estratégicos de Vilalonga, Noalla y Miraflores, así como la parcela de la Rúa das Cunchas, en la que está previsto que se construyan cuarenta viviendas públicas en régimen de alquiler para personas jóvenes.