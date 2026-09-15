Soalleira abre el plazo para participar en el concurso de Música Tradicional en octubre

Una actuación organizada por la asociación Soalleira

La asociación Soalleira de Dorrón abre el plazo de inscripción para participar en la octava edición del Concurso de Música Tradicional. La fecha escogida para llevar a cabo este evento es el domingo 25 de octubre en el Auditorio Emilia Pardo Bazán con sesiones tanto en horario de mañana como de tarde.

La organización presenta cinco categorías diferenciadas en categorías por edades, la primera de niños y niñas de hasta diez años, otra de once a trece, la tercera de catorce a 17 años y la siguiente para participantes desde los 18 años en adelante. Por último hay un grupo sénior, en el que se pueden presentar pandereteiras y pandereteiros que iniciasen la práctica de esta actividad en edad adulta y cuya media de edad supere los treinta años.

La cuantía que se repartirá entre todos los participantes suma 3.900 euros, repartidos entra las distintas categorías, contando, en cada una de ellas, hasta tres distinciones. Además, habrá un accésit de vestuario para cada uno de los grupos dotado de 75 euros. El horario y el orden de actuación de cada uno de los participantes se remitirá por parte de la organización por a cada uno de los grupos una vez que se haya alcanzado la fecha de inscripción, que es el 11 de octubre.