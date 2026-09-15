Portonovo propone hasta veinte rellenos distintos en su Festa da Empanada Mariñeira

Presentación de la Festa da Empanada Mariñeira en Portonovo

Portonovo ya tiene todo preparado para celebrar la VIII Festa da Empanada Mariñeira, evento que tendrá lugar los días 19 y 20 de septiembre en la lonja.

Como novedad, este año los asistentes a la fiesta podrán degustar hasta veinte empanadas distintas entre las que destaca una elaborada con rape del puerto de Marín.

El precio de las raciones –dependiendo de su relleno– oscilará entre los cuatro y seis euros. Desde la organización, el Club de Piragüismo en colaboración con el Concello, esperan en esta ocasión superar la barrera de las 2.000 porciones vendidas, cantidad que se despacho en anteriores años.

La programación del evento arranca el sábado a las doce y media con la música de la charanga Noroeste para, a la una llevar a cabo la inauguración oficial de la fiesta con las exposiciones que la acompañan.

Este año el recinto acogerá una muestra de maquetas, otra sobre el patrimonio marítimo de Galicia, otra sobre invertebrados marinos y, por último, una a cargo de la asociación Ollares de Portonovo. Además, tendrá lugar un showcooking a cargo de Álvaro Outón a las 13:15 horas y un taller infantil a partir de las cinco de la tarde. A las siete y media el grupo M80 pondrá la banda sonora al festejo.

Al día siguiente la jornada comenzará de nuevo con música con la de la mano de la charanga Mil9 y la apertura de los stands a partir de las doce de la mañana, Media hora después tendrá lugar una demostración de maridaje de las empanadas marineras con vinos gallegos a cargo de Miguel A. Besada, sumiller y propietario de la taberna A Curva.

A las seis está previsto que comience el concurso de empanadas para, después, entregar los premios a los ganadores y subastar las elaboraciones. La actuación de Portonovo Canta pondrá la guinda a esta celebración