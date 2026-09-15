Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

La historia de la cerámica castrexa en Galicia inaugura la nueva sala de exposiciones de A Telleira

La muestra, compuesta por 75 piezas, se puede visitar hasta el 15 de octubre

C. Hierro
15/09/2026 15:15
Inauguración de la exposición 'A cerámica castrexa en Galicia' en Sanxenxo
Inauguración de la exposición 'A cerámica castrexa en Galicia' en Sanxenxo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El reformado Centro de Interpretación da Telleira acoge, desde hoy y hasta el próximo m15 de octubre la exposición 'A cerámica castrexa en Galicia: investigación e recuperación'. 

Esta muestra, que llega a la localidad de la mano de la Diputación, tiene como objetivo poner en valor el patrimonio arqueológico galaico-romano de la provincia a través de piezas que fueron encontradas en los diferentes yacimientos.

En el acto inaugural, la directora de Turismo Rías Baixas, Romina Fernández, destacó la importancia de la exposición para "impulsar e protexer o noso patrimonio arqueolóxico" así como para ensalzar la historia de Galicia y "captar turistas que buscan experiencias ligadas á cultura".

Fernández indicó que esta iniciativa se trata de "unha oportunidade magnífica para seguir afondando na nosa estratexia de diversificación da oferta turística, ofrecendo un produto sostible, de calidade e do que se pode desfrutar os 365 días do ano”.

Los interesados en acudir a la exposición podrán hacerlo de lunes a viernes en horario de diez de la mañana a cinco de la tarde. Además, está previsto que se realicen actividades paralelas como con una conferencia y visita guiada el día 24 o talleres de cerámica para adultos y niños los días 26 de septiembre y 3 de octubre.

Después de su paso por Sanxenxo, 'A cerámica castrexa en Galicia: investigación e recuperación', llegará al Museo Torres de Marín del 28 de octubre al 28 de noviembre. De ahí, ya en 2027, visitará los concellos de Vilagarcía, A Guarda y Tui.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620