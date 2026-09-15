La historia de la cerámica castrexa en Galicia inaugura la nueva sala de exposiciones de A Telleira

Inauguración de la exposición 'A cerámica castrexa en Galicia' en Sanxenxo

El reformado Centro de Interpretación da Telleira acoge, desde hoy y hasta el próximo m15 de octubre la exposición 'A cerámica castrexa en Galicia: investigación e recuperación'.

Esta muestra, que llega a la localidad de la mano de la Diputación, tiene como objetivo poner en valor el patrimonio arqueológico galaico-romano de la provincia a través de piezas que fueron encontradas en los diferentes yacimientos.

En el acto inaugural, la directora de Turismo Rías Baixas, Romina Fernández, destacó la importancia de la exposición para "impulsar e protexer o noso patrimonio arqueolóxico" así como para ensalzar la historia de Galicia y "captar turistas que buscan experiencias ligadas á cultura".

Fernández indicó que esta iniciativa se trata de "unha oportunidade magnífica para seguir afondando na nosa estratexia de diversificación da oferta turística, ofrecendo un produto sostible, de calidade e do que se pode desfrutar os 365 días do ano”.

Los interesados en acudir a la exposición podrán hacerlo de lunes a viernes en horario de diez de la mañana a cinco de la tarde. Además, está previsto que se realicen actividades paralelas como con una conferencia y visita guiada el día 24 o talleres de cerámica para adultos y niños los días 26 de septiembre y 3 de octubre.

Después de su paso por Sanxenxo, 'A cerámica castrexa en Galicia: investigación e recuperación', llegará al Museo Torres de Marín del 28 de octubre al 28 de noviembre. De ahí, ya en 2027, visitará los concellos de Vilagarcía, A Guarda y Tui.