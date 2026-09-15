El Concello presume de los datos de paro registrados este verano en Sanxenxo

Una camarera trabajando esta temporada estival Gonzalo Salgado

El Concello de Sanxenxo presume, a pocos días de terminar la época estival, de los datos registrados en cuanto a las cifras de paro y los afiliados a la seguridad social.

Desde el gobierno local indican que, tras analizar los números recogidos en junio, julio y agosto, se puede decir que el municipio “superó tres hitos”. El primero de ellos tiene que ver con que, por primera vez, la tasa de paro en un mes de junio, baja del 5% situándose hasta el 4,66%. En la serie histórica del paro, cuentan, solo se había conseguido reducir este número en julio (4,71%) y agosto (4,8%) de 2025.

Además, este verano, también por primera vez, Sanxenxo ha conseguido bajar la tasa de paro del 4,5% en julio (4,31%) y agosto (4,15%). Estos números, indican, “suponen un gran logro” para el municipio.

Por último, y desde el 2006, detalla el ejecutivo, el paro de la localidad baja en agosto. Lo habitual, señalan es que la cifra de desempleados suba en este mes, por ejemplo, el año pasado el número ascendió en ocho personas y en 2024 en diez. Sin embargo, en esta ocasión se ha cerrado el mes con un total de catorce parados menos.

Por último, desde el Concello exponen que los afiliados a la seguridad social en el mes de julio marcaron para la localidad un nuevo récord alcanzando las 8.874 personas. Esta cifra supone 218 afiliados más que el mismo mes del año pasado.

Desde el gobierno local indican que “no hay mejor termómetro de la economía de un municipio” que las cifras del paro y, por tanto, las alcanzadas por el concello de Sanxenxo acreditan su buen momento resaltando, además, que el turismo en esta villa supone el 85% del total de su actividad económica.