Los socorristas atendieron a 5.848 personas el mes pasado y más de mil fueron en Silgar

Imagen de un socorrista en una playa de Sanxenxo

El servicio de Salvamento y Socorrismo de Sanxenxo cerró el mes de agosto con un total de 5.848 intervenciones en las distintas playas del municipio. Del total de actuaciones, 4.726 fueron ejecutadas directamente en los módulos instalados en los arenales, mientras que las más de mil restantes requirieron la movilización de recursos marítimos y embarcaciones.

La afluencia turística en los distintos puntos de la localidad se ha visto reflejada en la distribución de la actividad por las playas. Así, el arenal de Silgar encabezó la lista con una notable diferencia sobre el resto, y sumó hasta 1.291 intervenciones. Por detrás se situaron Cabanelas con 575, Montalvo con 502, Espiñeiro-A Lanzada con 452 y Baltar con 431.

En el extremo opuesto se sitúan las calas o playas de menor tamaño como son Pampaído, en la que hubo 22 intervenciones o Area de Agra que sumó únicamente 57.

En cuanto a las asistencias que más se repitieron, la picadura de faneca fue el principal motivo de atención con 943 personas afectadas. Los arenales en los que hubo un mayor número de problemas con este pez fueron Espiñeiro-A Lanzada en la que se registraron 150 picaduras, Canelas con 146 y Areas con poco más de un centenar.

Por otro lado, el personal de salvamento que trabajó en Sanxenxo este verano atendió hasta 630 curas por heridas, 30 contusiones, 23 incidencias por erizos de mar y 61 picadores de insecto. Asimismo, la labor de prevención de este equipo de profesionales quedó patente con 803 avisos a bañistas, 763 por ordenanza y la recogida de más de un millar de residuos en las distintas zonas de baño municipales.

En el apartado de emergencias graves, teniendo en cuenta el volumen total de las atenciones que se realizaron en agosto, el nivel fue muy bajo. Así, se contabilizaron quince traslados en ambulancia y 17 avisos por personas desaparecidas que se resolvieron con éxito.

Actividad preventiva

El servicio de embarcaciones sumó 1.122 intervenciones. Los esfuerzos, en este caso, se concentraron en las labores de prevención y control de conductas de riesgo en el agua por parte de los bañistas y, también, de diferentes navíos.

Entre todas estas actuaciones destacaron los 450 avisos emitidos a los usuarios de artefactos flotantes, como pueden ser tablas de paddle surf, kayaks o pedaletas y los más de 200 avisos a personas por realizar saltos desde rocas o lugares elevados de peligro. Estas últimas incidencias se localizaron, sobre todo, en la playa de Paxariñas.

Por último, las tripulaciones de salvamento marítimo completaron, con éxito, hasta 35 rescates acuáticos directos durante este mes de agosto. Efectuaron trece de ellos en Silgar, diez en Montalvo, ocho en Canelas y cuatro en la playa de Major.

El servicio de Socorrismo del Concello se adjudicó este año a la empresa UTE Top Rescue-PC Salvamento Sanxenxo por un total de 3,6 millones de euros por cuatro años. En total, este verano, se desplazaron en los arenales del municipio un total de 87 socorristas.