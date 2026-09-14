El bus circular registró más de 17.000 viajeros en agosto, un 11% más que el primer año de uso

Imagen del vehículo que trabajó este verano en Sanxenxo

El servicio de bus circular municipal registró un total de 17.280 usuarios durante el mes de agosto. Esta cifra, indican desde el gobierno municipal, supera en un 11% a los viajeros que utilizaron este transporte público en su primer año de funcionamiento.

“Facemos un balance moi positivo dun servizo que, por terceiro ano consecutivo, consolídase e evoluciona cunha moi boa acollida por parte dos veciños e visitantes”, aseguró el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, al conocer las cifras.

Este verano el Concello apostó, además de por contar con las líneas circulares que unieron Sanxenxo con Vilalonga y A Lanzada y, el mismo punto, con Portonovo y A Lanzada, ampliar el servicio con ocho viajes diarios que daban servicio a los vecinos y vecinas de las parroquias de Bordóns y Dorrón.

La cifra alcanzada en el mes de julio fue de 15.496 usuarios, con una media diaria de 555 personas. En total, apuntan desde el Concello, el balance total del verano en todas las líneas fue de 32.776 personas.

Cabe recordar que este servicio nace de un convenio de servicio de interés municipal entre la Xunta y el Concello que se puso en marcha en el año 2024 y tiene vigencia hasta 2027 con posibilidad de prorrogarse.