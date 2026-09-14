Abre el plazo de inscripción de la Escola Municipal de Música y las clases de pintura para adultos

Fachada del Concello de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo arranca la vuelta al cole con la apertura de la inscripción para alguna de sus actividades más concurridas.

Así, los interesados en comenzar o continuar sus estudios en la Escola Municipal de Sanxenxo ya pueden formalizar su matrícula. En este caso existen tanto plazas para niños como para personas adultas. En la página web municipal está disponible toda la información, así como la documentación necesaria para la inscripción. Además, desde el Concello señalan que aquellos que precisen más datos pueden dirigirse directamente al Pazo Emilia Pardo Bazán o llamar al 986 727 936.

Por otro lado, el Concello también ha abierto el plazo de inscripción para formar parte de las clases de pintura para personas adultas. Esta disciplina, que se imparte en el Centro de Arte Municipal de Sanxenxo, es un espacio dedicado a la creación artística que ofrece al alumnado adulto la formación necesaria para desarrollar las inquietudes creativas, trabajando en diferentes técnicas y procedimientos de dibujo y pintura.

Durante el curso, todos los participantes en estas clases, realizan diferentes exposiciones para mostrar sus trabajos.