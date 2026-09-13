Ollares muestra la historia de Sanxenxo en fotografías con escenas desde 1903

Exposición Ollares na Rúa en Sanxenxo

La exposición ‘Ollares na Rúa’ o, lo que es lo mismo, aquella que cuenta la historia de Sanxenxo a través de imágenes, volvió a reunir, un año más, a centenares de vecinos, vecinas y visitantes en la Praza Pascual Veiga durante todo el fin de semana.

Las fotografías, fechada la más antigua, una que muestra la playa de Silgar, en 1903, se convirtieron en punto de encuentro para varias generaciones. Algunas que las utilizaban para recordar tiempos pasados y, otras, para descubrir –y en muchos casos sorprenderse– cómo era su municipio años atrás.

Fotografía más antigua de la muestra Ollares na Rúa

La iniciativa, promovida por la asociación Ollares de Portonovo, también contó, por ejemplo, con un taller de percusión de la mano de Pedro Campos que, tanto el sábado como ayer, reunió a pequeños y mayores junto a diferentes instrumentos. Además, como es tradición, se hizo entrega de la ‘Cámara de Ouro’, reconocimiento que este año recayó en Xaime Corral, propietario de la Librería Nós.

Tras el éxito cosechado por la muestra en Sanxenxo, las imágenes se trasladan a Portonovo, donde estarán visibles los días 19 y 20.