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Sanxenxo

El Burguer Fest dona 2.000 euros al Banco de Alimentos y a Aire de Mar

C. Hierro
13/09/2026 21:20
Momento de la entrega de los cheques por parte de concejales de Sanxenxo
Momento de la entrega de los cheques por parte de concejales de Sanxenxo
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La organización del Burguer Fest, que se celebró en la Praza do Mar de Sanxenxo desde el pasado miércoles hasta ayer, hizo entrega de dos cheques solidarios. El primero de ellos, que sumaba 500 euros, fue destinado al Banco de Alimentos Rías Baixas, organización sin ánimo o de lucro que tiene, como objetivo principal, repartir lotes de alimentos a las familias necesitadas.

El segundo, de 1.500 euros, se entregó al proyecto Aire de Mar, una iniciativa que desde hace varios años promueve excursiones en barco por las rías gallegas para llevar alegría a pacientes oncológicos infantiles.

Los encargados de hacer entrega de estas donaciones a las entidades fueron miembros del gobierno local. 

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