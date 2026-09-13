Alfonso Rueda, un motero más en la concentración de Sanxenxo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sacándose una foto durante la concentración de motos Cedida

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó, un año más, en la Concentración Mototurística Rías Baixas que se celebra en Sanxenxo.

Tras asistir por la mañana a un evento similar con carácter solidario celebrado en Poio, Rueda se desplazó hasta la villa de Portonovo para celebrar, como amante de las motos, los cuarenta años de vida del Motoclub Amigos de la Moto de Sanxenxo, que son los encargados de organizar este multitudinario evento.

El presidente de Galicia visitó los diferentes stand que formaron parte del mercadillo motero y además, se mostró muy cercano con todos, accediendo, por ejemplo, a fotografiarse con las personas que le solicitaron un selfie.

La jornada, además de mucho ruido de motor, también tuvo música de la mano de diferentes actuaciones que alargaron el día hasta bien entrada la madrugada. Por la noche, además, se sorteó una motocicleta entre todos aquellos que consiguieron los boletos adquiriendo productos en las barras.

Hoy la iniciativa tiene programada su actividad clave: la salida motera que recorrerá diferentes puntos de las Rías Baixas. Los preparativos para esta excursión comenzarán a las 11:30 horas ya que la salida de los vehículos de las dos ruedas está prevista para quince minutos después.

El recorrido, está previsto que dure unas dos horas, es por ello que se espera la llegada de las motos en Baltar a partir de las 13:30 horas. En esta ubicación tendrá lugar la comida conjunta en la que participarán todos los asistentes en la salida. Después, y para cerrar el evento, se procederá a la entrega de trofeos se realizarán diferentes sorteos. l