A Telleira recibe su primera exposición: 'A cerámica castrexa en Galicia'

Centro de Interpretación de A Telleira en Vilalonga Cedida

El recién estrenado Centro de Interpretación de A Telleira recibe, este martes, su primera exposición de la mano de la Diputación de Pontevedra.

Esta muestra, que lleva por nombre 'A cerámica castrexa en Galicia: investigación e recuperación', está formada por un total de 75 piezas procedentes de castros de toda la provincia y tiene, como objetivo, poner en valor el patrimonio arqueológico galaico-romano de la zona.

El acto de inauguración tendrá lugar el martes y en el, el equipo de la Fundación Terra Termarum ofrecerá una explicación detallada de cada uno de los elementos que componen la exposición, ofreciendo información sobre su contexto histórico, su significado o su valor patrimonial.

Además, durante el tiempo que la muestra esté disponible en Sanxenxo -la fecha límite es el 15 de octubre- se llevarán a cabo diferentes talleres didácticos para el público en general, actividades infantiles para escolares con edades comprendidas entre los ocho y diez años, visitas guiadas y una conferencia sobre la temática de la muestra.

Después de su paso por este municipio, 'A cerámica castrexa en Galicia: investigación e recuperación' se trasladará al Museo Torres ubicado en la localidad de Marín, lugar en el que estará disponible desde el 28 de octubre al 28 de noviembre. Ya en 2027, estas piezas está previsto que se puedan observar en exposiciones organizadas en Vilagarcía, A Guarda y Tui.