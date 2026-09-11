Xaime Corral recibe la ‘Cámara de Ouro’ en la nueva edición de la exposición ‘Ollares na Rúa’

Otra exposición organizada por 'Ollares Portonovo'

La Praza de Pascual Veiga acoge, durante la jornada de hoy y la de mañana, una nueva edición de ‘Ollares na Rúa’ el evento organizado por la asociación Ollares de Portonovo que tiene como objetivo recordar el pasado de la localidad a través de fotografías. En este ocasión, señalan, la muestra contará con un total de dos mil imágenes (200 de ellas inéditas), animación musical y diferentes actividades para todos los públicos.

Entre los actos programados para la jornada de hoy se encuentra la entrega de la ‘Cámara de Ouro’ que, este año, la recibirá Xaime Corral, propietario de la Librería Nós a partir de las 13:30 horas. “Parécenos que é unha persoa digna de recibir este recoñecemento. Axuda a moita xente, preocúpase pola cultura local do municipio... E a asociación tamén nos axudou”, señalan desde la entidad.

Por la tarde, a las 19:30 se llevará a cabo un taller de percusión de la mano de Pedro Campos que será totalmente gratuito y abierto al público de todas las edades. Esta iniciativa se repetirá el domingo a las 13:30. Para cerrar el evento, mañana, está previsto el sorteo de diferentes regalos entre los asistentes a la exposición.

Tras esta fecha, la próxima semana, la exposición se muda a Portonovo, lugar en el que estarán el sábado y domingo.