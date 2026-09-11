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Sanxenxo

El Pleno de Sanxenxo da luz verde a pedir un crédito para el asfaltado de caminos en la villa

C. Hierro
11/09/2026 11:53
Imagen de archivo del Pleno de Sanxenxo
Imagen de archivo del Pleno de Sanxenxo
Mónica Ferreirós
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La Corporación de Sanxenxo aprobó ayer en un Pleno Extraordinario solicitar un crédito para financiar la primera anualidad del plan de asfaltados municipales. Esta propuesta contó con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de los concejales del BNG y del PSOE.

Desde el PP respaldaron esta solicitud destacando que el Concello se trata de una Administración que económicamente “es sólida” y cuenta con un “baixo nivel de endebedamento”. Además, en su turno de palabra, la concejala Paz Lago, quiso resaltar muchos de los trabajos relacionados con la mejora de las carreteras y caminos que, desde el gobierno local, se están llevando a cabo.

Por su parte, el portavoz del BNG, Octavio González, defendió la posición de su grupo destacando que “o goberno só se lembra do rural cando restan uns meses para as próximas eleccións locais”. De esta manera, la aprobación de este crédito para asfaltados, indican los nacionalistas, se trata de únicamente un trámite “para contentar á xente das parroquias do rural prometendo quince quilómetros de novos firmes”. 

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