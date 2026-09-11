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Sanxenxo

La Concentración Mototurística Internacional Rías Baixas llena Sanxenxo de rugidos de motor

C. Hierro
11/09/2026 22:25
Participantes en la I Rider Sanxenxo - Costa Galega
Participantes en otra actividad organizada por el motoclub
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La XXXVIII Concentración Mototurística Rías Baixas comenzó ayer en Sanxenxo con un programa repleto de actividades que animará la villa durante todo el fin de semana.

Tras los primeros conciertos, la jornada de hoy comenzará desde bien temprano con la sesión vermut de la mano del Grupo A Movida, con el mercadillo motero o las actuaciones que están previstas desde las seis de la tarde hasta bien entrada la madrugada. Para esta noche, además, tienen previsto el sorteo de una motocicleta entre todos aquellos que consigan boletos adquiriendo productos en las barras.

Mañana a actividad clave es la salida motera que recorrerá diferentes puntos de las Rías Baixas. Los preparativos para esta excursión comenzarán a las 11:30 horas, ya que está previsto que los motores de los vehículos de dos ruedas comiencen a rugir quince minutos después. El recorrido será de unas dos horas, por lo que está previsto que aparquen en Baltar a las 13:30, lugar en el que celebrarán una comida conjunta.

Después, el Moto Club Amigos de la Moto de Sanxenxo –que celebra este año su cuarenta aniversario– entregará los trofeos a los participantes y realizará diferentes sorteos.

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