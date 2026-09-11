El Concello licita la renovación de la Praza Manuel Cortés y de dos calles por 382.000 euros

Infografía de la Praza Manuel Cortés

El Concello de Sanxenxo saca a licitación tres actuaciones que tienen, como objetivo, mejorar la accesibilidad y humanizar zonas ubicadas en las parroquias de Vilalonga y Bordóns. Los proyectos, que tienen un importe total de 382.000 euros son, por tanto, la reforma de la Praza de Manuel Cortés y la renovación de las calles Aparicio Villar y Grupos Escolares.

El primero de los trabajos, que está valorado en casi 160.000 euros, busca mejorar la integración en el entorno de la plaza y garantizar una mayor accesibilidad.

La propuesta, señalan desde el Concello, ya fue presentada a los vecinos y vecinas de la zona y preserva íntegramente el concepto de espacio público, además de aumentar la superficie actual de la zona al incorporar unas escaleras y rampas y mantener la funcionalidad del graderío actual diseñado.

De la misma manera, cuentan, el proyecto contempla la relación de interacción de este espacio con los viales perimetrales.

Entre los trabajos se incluye el cambio del pavimento de la plaza por uno que combine el adoquinado actual, el hormigón y el pétreo. La opción escogida, detallan desde el gobierno local, presenta ventajas tanto de durabilidad como de mantenimiento. El graderío previsto se realizará en elementos tipo sillares con distintas dimensiones ejecutados en piedra maciza y los peldaños, fabricados en el mismo material, contarán con un acabado antideslizante.

En la plaza se instalarán, además, cinco nuevas luminarias de alta eficiencia.

Seguridad vial

El otro proyecto previsto es la humanización de las calles Aparicio Vilar y Grupos Escolares, ambas ubicadas en la parroquia de Vilalonga. Esta actuación convertirá estas dos vías en unas callas con plataforma única, lo que las hará mucho más amables para el tránsito de peatones. El Concello destinará a estas dos obras algo más de 225.000 euros procedentes del Plan +Provincia de la Diputación.

Calle de Vilalonga que se reformará próximamente

La nueva pavimentación de estas dos calles usará materiales distintos en las respectivas superficies, ya sea para el paso de personas o para el tráfico rodado. Esta diferenciación, además, se reforzará con la colocación de elementos urbanos, entre ellos bolardos, que permitirán delimitar y organizar los diferentes usos del espacio y, por lo tanto, mejorar la seguridad vial.

Además, el proyecto incluye la instalación de una nueva infraestructura subterránea para las redes de electricidad, telecomunicaciones, alumbrado público y saneamiento de pluviales.

Reactivación de las obras

Con la licitación de estas tres actuaciones, indican desde el gobierno local, el Concello de Sanxenxo inicia septiembre con la reactivación de la obra pública tras el parón veraniego para no interferir con la temporada alta del turismo en el municipio.

Este mes, además, también se inauguró la pista de pump truck ubicada en Portonovo y arrancaron las obras de la segunda y última fase del nuevo mercado de Sanxenxo que cuenta con un presupuesto de 5,3 millones de euros.