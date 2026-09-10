El Pleno de Sanxenxo debate solicitar un crédito para financiar la primera anualidad del plan de asfaltados

Imagen de archivo del Pleno de Sanxenxo Mónica Ferreirós

Sanxenxo celebra hoy un Pleno extraordinario que cuenta con únicamente dos puntos, además de avalar el acta de la sesión pasada celebrada el 27 de julio. El primero de ellos se trata de la aprobación, si procede, de las cuenta general del año 2025.

El segundo tema que se lleva a debate es la propuesta por parte del gobierno local de aprobar un expediente de crédito extraordinario para poder financiar la primera anualidad del plan de asfaltados de la red viaria del municipio.

La sesión Plenaria tiene previsto comenzar a las nueve y media de la mañana. Como es habitual, además de poder asistir al propio Concello para seguirla, se retransmitirá a través del canal oficial que el Concello de Sanxenxo tiene en la plataforma Youtube.