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Sanxenxo

Investigan a dos vecinos de Vilalonga por el robo de material en un campo de fútbol

D.a. Sanxenxo
10/09/2026 21:31
Vehículo objeto del robo
Daños causados en un vehículo
Cedida
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La Guardia Civil investiga a dos vecinos de Vilalonga, de 39 y 42 años de edad, con antecedentes policiales y judiciales, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en el campo de fútbol de O Revel.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por los responsables de la entidad deportiva, quienes detectaron que habían accedido al recinto y al local destinado al depósito de material, donde fracturaron el cristal de acceso y se apoderaron de diversos afectos. El valor de los efectos sustraídos, unido a los daños ocasionados, supera los 1.500 euros.

Durante la inspección ocular practicada, los agentes localizaron en el interior de la estancia la manera de una de las puertas del vehículo que presentaba inscripciones relativas a una marca y modelo concreto. Las pesquisas permitieron determinar que un vehículo similar había protagonizado esa misma madrugada dos episodios de fuga en controles de tráfico establecidos por la Guardia Civil.

El estudio permitió conocer que los ocupantes habían sido los protagonistas de ambas situaciones, por lo que se investigan tanto por el robo como por la fuga en ambos controles. Las diligencias ya fueron puestas en conocimiento del Tribunal de Instancia de Cambados.

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