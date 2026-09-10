A Telleira reabre sus puertas convertido en un centro de interpretación de referencia

Un momento de la visita por las instalaciones Cedida

El Centro de Interpretación de A Telleira, en Vilalonga, abrió de nuevo sus puertas tras una profunda remodelación interior y exterior que supuso una inversión de casi un millón de euros. Este edificio se convierte ahora en un espacio que albergará la oficina de Medio Ambiente, la sede de SEO BirdLife, una sala de exposición, una sala multiusos, otra audiovisual y una tienda temática.

La directora de la musealización, Luisa Castro, fue la encargada de realizar una visita por los distintos espacios y temáticos de la zona expositiva a, entre otros, el alcalde del municipio, Telmo Martín, otros miembros de la Corporación o representantes de más de una veintena de colectivos de la parroquia.

La museografía del centro se sustenta en una diversidad de soportes gráficos que desempeñan un papel crucial al permitir una visualización detallada y atractiva de los ecosistemas, facilitando la comprensión de la relación entre el territorio y su flora y fauna.

Las instalaciones estarán abiertas de lunes a viernes por la mañana durante todos los meses del año. Serán atendidas por personal de Medio Ambiente y el horario será de 9 a 15 horas.

El colectivo Seo BirdLife también colaborará desde un espacio en A Telleira con la difusión de la riqueza ornitológica en un área catalogada como humedal de importancia internacional bajo el Convenio Ramsar, Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y un espacio que se encuentra catalogado dentro de la Red Natura 2000.

La actuación fue sufragada en su totalidad, indican desde el gobierno, a través del Plan de Sostenibilidad Turística de los fondos europeos.